元バドミントン日本代表のタレント・潮田玲子が26日、ラジオ「永島優美 美味しい寄り道」(ニッポン放送)にゲスト出演。現役時代の“勝負メシ”を明かし、注目を集めている。

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パーソナリティーのフリーアナウンサー・永島優美が、「2度五輪に出ていらっしゃって。大事な試合もたくさんあったと思うんですけれども、大事な試合の前に食べる“勝負グルメ”みたいなものはあったりしたんですか」と潮田に問いかけた。

すると「グルメというほどではないんですけれども、私たちはおこめ。おにぎりを必ず試合前に補食として食べていて」と回答。

さらに、「一つ工夫があって。そこに粉末のだしとかを入れて、うま味成分とかを入れて握って。梅干しとだしご飯みたいな」とレシピを明かし、「栄養士さんに教えてもらった技」と当時を懐かしんだ。

かつて、競技としてのバドミントンはメディアへの露出が目立つほどではなく、“マイナースポーツ”の見方が強かった。だが、「オグシオ」こと元バドミントン日本代表の小椋久美子・潮田ペアの登場により、その風潮を変えたともいえる。

オグシオペアの誕生と解消

2002年に三洋電機に入社とともに正式にダブルスを組んだ2人。2004年から全日本総合選手権で5連覇を果たし、日本の女子ダブルスをけん引する存在となった。そして2008年の北京五輪に出場し、5位入賞の快挙を成し遂げる。

北京五輪後、小椋はロンドン五輪を目指し早期に次の戦いを見据えたものの、潮田はこれまでと同じ過酷な戦いをすぐに始める気にはなれず、その気持ちを察した小椋が「他の選手と組んで臨みたい」と解消を持ちかけたという。

そんななかの2008年11月、東京・代々木体育館での全日本総合選手権を最後に“オグシオ”はペアの解消を発表。全日本総合選手権当日は、“オグシオ ”最後の試合を見ようと約2800人の観客が押し寄せ、消防法に触れるため札止めされるほどの賑わいを見せた。

実力もさることながらルックスも兼ね備えた“オグシオ”の広告効果は200億円以上ともいわれたほど。写真集をはじめ、DVDやトレカは大盛況のあまり、アイドル並みの人気を誇った。

日本バドミントン協会の理事に就任する傍ら、二児の母として子育て奮闘する潮田。一方の小椋は今月、夢だったという食堂「つぐみ子どもの食堂」をオープンさせ、それぞれが今なおコート外でも活躍の場を広げる。

日本の女子バドミントン史におけるレジェンド的存在の二人の功績はスポーツ界の歴史に刻まれ続けていくだろう。