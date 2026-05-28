【Dr.STONE】最終シーズンのクライマックスビジュアル公開！
毎週木曜日22時より放送中のTVアニメ『Dr.STONE』最終シーズンの、クライマックスビジュアル【千空】が公開された。またセレクトエピソードがYouTubeにて無料配信が決定した。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始。全世界を巻き込んだ月面ロケットづくりが本格的に始動し、トライ＆エラーを繰り返しながらも宇宙へ挑み続ける姿が話題となっている。
このたび、宇宙飛行士として月面に挑む千空を描いた、クライマックスビジュアル【千空】が 公開された。
インターネットを繋ぎ、世界中のエンジニアたちとの「往復ロケット開発計画」が始動され、いよいよ「宇宙船」がみえはじめる。ロケットに乗り込む3人の宇宙飛行士が選出され、千空は科学者として月へ行くことが決定。
宇宙服を身に纏い、月にいるホワイマンへ挑む千空を描いたクライマックスビジュアル【千空】は、石ストーンの世界ワールドの命運をかけた戦いへの勢いを感じると共に、千空の幼い頃からの夢である「宇宙へ行く」が叶う瞬間への期待も入り混じる表情が伺えます。
また、TOHO animationチャンネルにてセレクトエピソードのYouTube期間限定無料配信が決定した。【Episode 千空と百夜】と題し、ついに宇宙へ向かう千空と、父であり宇宙飛行士・百夜との、数千年の時を超えて親子が繋いだ未来への希望と想いが交差するエピソードを期間限定で無料配信される。
石の世界最大のクラフトである ”ロケット” 完成を目前に、さらに盛り上がりを見せるTVアニメ『Dr.STONE』、お楽しみに。
＞＞＞クライマックスビジュアルをチェック！（写真3点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始。全世界を巻き込んだ月面ロケットづくりが本格的に始動し、トライ＆エラーを繰り返しながらも宇宙へ挑み続ける姿が話題となっている。
インターネットを繋ぎ、世界中のエンジニアたちとの「往復ロケット開発計画」が始動され、いよいよ「宇宙船」がみえはじめる。ロケットに乗り込む3人の宇宙飛行士が選出され、千空は科学者として月へ行くことが決定。
宇宙服を身に纏い、月にいるホワイマンへ挑む千空を描いたクライマックスビジュアル【千空】は、石ストーンの世界ワールドの命運をかけた戦いへの勢いを感じると共に、千空の幼い頃からの夢である「宇宙へ行く」が叶う瞬間への期待も入り混じる表情が伺えます。
また、TOHO animationチャンネルにてセレクトエピソードのYouTube期間限定無料配信が決定した。【Episode 千空と百夜】と題し、ついに宇宙へ向かう千空と、父であり宇宙飛行士・百夜との、数千年の時を超えて親子が繋いだ未来への希望と想いが交差するエピソードを期間限定で無料配信される。
石の世界最大のクラフトである ”ロケット” 完成を目前に、さらに盛り上がりを見せるTVアニメ『Dr.STONE』、お楽しみに。
＞＞＞クライマックスビジュアルをチェック！（写真3点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優