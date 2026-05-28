元トップセクシー女優が自身の過去について語り、本名を明かすとともに、大ブレイクを経て人格が変わってしまったという当時の心境を明かした。

【映像】深田えいみの整形前“天海こころ”時代の写真

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田えいみ。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、深田が資産を売る理由として、これまでの生い立ちや過去を赤裸々に告白する様子が公開された。

「天海こころ」名義でデビューするも売れず、韓国でのフル整形を経て「深田えいみ」として新たなスタートを切った深田。「企画単体1本目がめちゃくちゃ売れたんですよ」とブレイクのきっかけを振り返り、「DMMランキングのほとんどが私だったんです。1位から10位、20位とかまでぶわーって」と、当時の圧倒的な人気ぶりを語った。

大ブレイクを果たしたことで「本当に人生が変わった」というが、思わぬ影響も。「めちゃくちゃチヤホヤされて、私はもうそこで完全に『深田えいみ』になっちゃったんですよ。日常も全部」と、普段の人格までもが変化していったことを吐露する。

また、「私の名前は『ユリア』っていうんです」と本名を明かした上で、「私はもう深田えいみになるの」「私の名前は捨てるの」という極限の心境にまで至ってしまっていたことを明かした。