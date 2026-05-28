人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の誕生から40周年を迎えた27日、株式会社スクウェア・エニックスは『ドラゴンクエスト』のナンバリングタイトル最新作『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』（発売時期未定）を発表しました。

『ドラゴンクエストXII』は、当初2021年に発表され、タイトルなどが明かされていましたが、きのう27日に行われた“ドラゴンクエストからのお知らせ”配信にて、今回タイトルやロゴを一新し、新しい体制のもとで開発を続けていることが明かされました。

ゲームは、ふしぎな夢が見えてしまう主人公の冒険を描いた物語で、今作も鳥山明さんのキャラクターデザインとすぎやまこういちさんの音楽が作品を彩っているということです。

■人気スピンオフシリーズの最新作も発表

また、お知らせ配信では『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズの最新作『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』（発売時期未定）も発表されました。

今作では『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラを主人公に、2人の少女がモンスターと心を通わせ、新たな冒険の旅を繰り広げるということです。

『ドラゴンクエストモンスターズ』は、『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指すスピンオフ作品。1998年にシリーズ1作目が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズです。