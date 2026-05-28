文化放送で放送中の『M!LK 吉田仁人のレコメン！』（毎週木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）では、新コーナー『ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！』を、6月4日（木）よりスタートする。

『M!LK 吉田仁人のレコメン！』では、6月が“牛乳月間”であることにちなみ、吉田仁人が出演する新コーナー『ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！』を4週にわたりおくる。

当コーナーでは、リスナーから届いた「誰にも褒めてもらえない“小さな頑張り”」を、吉田仁人が全力で褒め称える。さらに混ぜるだけで簡単にできる、北海道牛乳のおいしいレシピも紹介していく。

現在、「誰にも褒めてもらえない／褒めてもらえなかった“小さな頑張り”」をリスナーから募集中。メールの宛先はreco@joqr.netまで（件名に「ミルクの日」と記入）。

【新コーナー概要】

■コーナー名： 『ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！』

■放送日時： 『M!LK 吉田仁人のレコメン！』内 6月4日（木）、11日（木）、18日（木）、25日（木）

毎週木曜日 午後10時40分頃～

■出演： 吉田仁人（M!LK）

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： HBCラジオ、秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）長嶋凛桜、矢田萌華（乃木坂46） （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz）

（水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、田中れいか