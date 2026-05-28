女優・戸田恵梨香主演のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が４月２７日から配信され、戸田演じる細木数子の母・みね役の女優の激変ぶりがＳＮＳ上で大きな話題となっている。

１４歳の時に映画「アイコ十六歳」の主役で女優デビューした富田靖子で、５７歳の現在も溢れる透明感は健在だけに、実像とかけ離れたリアルすぎる老けメイクと演技で、みすぼらしすぎる「みね」を圧倒的に表現していた。

ＳＮＳ上でも「最初誰か分かんなかった」「富田靖子がすごすぎる以外の感想はない」「お母さん役が富田靖子さんって気づいてビックリした」「どう考えても富田靖子が優勝」「衝撃的」「富田靖子の変貌が凄まじい！」「おばあさん役がリアル過ぎてビビってる」「演技とメイクが凄すぎた」「老婆役が凄すぎた」「母親役が富田靖子サマだと知ったときはタマげた」などと多くの声が。

冨田は５月２１日、３カ月ぶりにＳＮＳを更新し、「先日、『地獄に堕ちるわよ』、とても面白かったです！とお声をかけていただき、とても嬉しくなりました」「まだご覧になっていない方も、すでに見てくださった方も、何度でも楽しんでいただけたら嬉しいです」と初めて作品に言及し、つづった。