元モーニング娘。の生田衣梨奈（２８）が２８日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」（３１日まで）の初日を迎え、公演後に主演の岡村隆史らと囲み取材に対応。お笑いへの熱い思いを語った。

生田は今年１月に吉本興業所属となり、「歴史ある舞台に立てて幸せ。やっと吉本に入ったなという気分」と笑顔で話した。

舞台ではお笑いコンビ・ＦＵＪＩＷＡＲＡの原西孝幸から仕込まれたギャグを連発し、「原西さんにはご無礼のないように全力でがんばりました」と振り返った。

この日は昨年のＭ−１グランプリ王者・たくろうと共演し、「（たくろうは）昨年末に優勝されて、私は年始に（吉本に）入ったので、ライバルです」と熱視線を送るも、赤木裕から「別ジャンルなんで、釣り合わないっす！」とツッコまれていた。

「今後がんばりたいことは歌かお笑いか？」という質問には、「お笑いです」と即答。「歌は１４年半モーニング娘。で活動してきたので、いったんはお笑いを身につけたい」と明かした。アドバイスを求められた岡村は「つんく♂とは友達です」と話し、笑いを誘っていた。