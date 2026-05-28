【広島】新井貴浩監督「みんな食らいついてくれている」一時は１点差に追い上げも…交流戦１２年ぶり３連敗スタートで借金９／一問一答
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―６ロッテ（２８日・マツダスタジアム）
広島が全て逆転負けで、ロッテに同一カード３連敗を喫した。交流戦３連敗スタートは４連敗した２０１４年以来１２年ぶりで、借金はワースト９に戻った。
３回に先発・鈴木の適時打で先制したが、４回に一挙３失点で逆転を許した。５回には２番手・益田が４点目を与えた。６回にはモンテロの適時内野安打。７回には大盛が左前適時打で１点差に迫り、なおも１死満塁だったが、菊池の捉えたライナーは右翼正面（記録は右飛）、坂倉が一ゴロに倒れた。９回は森浦が２失点で突き放された。
新井監督の主な一問一答は以下。
―ブルペンデーで鈴木が先発。託した４回に死球から崩れた。
「３回までいいピッチングだった。あの回（４回）はちょっともったいなかったけど、それまでは（移籍後）初めての先発で、いいピッチングだった」
―行けるところまでという起用だったのか。
「完璧なオープナーというよりは、状況を見ながら。中継ぎ陣は連投や、球数がかさんでいた。（鈴木）健矢の出来を見て、臨機応変にやろうと思っていた」
―打線は食らいついた。
「（７回１死）満塁のところもキク（菊池）の当たりはすごくいい当たりだった。ちょっと運がなかった。みんな食らいついてくれている」
―あしたからＤＨ制。
「今から考えたい」
―１、２軍の入れ替えは。
「ファビアンを上げます」