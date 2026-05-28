◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―６ロッテ（２８日・マツダスタジアム）

広島が全て逆転負けで、ロッテに同一カード３連敗を喫した。交流戦３連敗スタートは４連敗した２０１４年以来１２年ぶりで、借金はワースト９に戻った。

３回に先発・鈴木の適時打で先制したが、４回に一挙３失点で逆転を許した。５回には２番手・益田が４点目を与えた。６回にはモンテロの適時内野安打。７回には大盛が左前適時打で１点差に迫り、なおも１死満塁だったが、菊池の捉えたライナーは右翼正面（記録は右飛）、坂倉が一ゴロに倒れた。９回は森浦が２失点で突き放された。

新井監督の主な一問一答は以下。

―ブルペンデーで鈴木が先発。託した４回に死球から崩れた。

「３回までいいピッチングだった。あの回（４回）はちょっともったいなかったけど、それまでは（移籍後）初めての先発で、いいピッチングだった」

―行けるところまでという起用だったのか。

「完璧なオープナーというよりは、状況を見ながら。中継ぎ陣は連投や、球数がかさんでいた。（鈴木）健矢の出来を見て、臨機応変にやろうと思っていた」

―打線は食らいついた。

「（７回１死）満塁のところもキク（菊池）の当たりはすごくいい当たりだった。ちょっと運がなかった。みんな食らいついてくれている」

―あしたからＤＨ制。

「今から考えたい」

―１、２軍の入れ替えは。

「ファビアンを上げます」