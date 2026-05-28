M!LK吉田仁人、“牛乳月間”に新コーナー “小さな頑張り”を全力で褒める
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が出演する文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン！』（毎週木曜 後10：00〜深1：00）で新コーナーがスタートする。
【別カット】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人
同ラジオ番組では、6月が“牛乳月間”であることにちなみ、吉田が出演する新コーナー「ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！」を4週にわたって放送する。午後10時40分ごろから放送される。
同コーナーでは、リスナーから届いた「誰にも褒めてもらえない“小さな頑張り”」を、吉田が全力で褒め称える。さらに、混ぜるだけで簡単にできる、北海道牛乳のおいしいレシピも紹介する。
番組では「誰にも褒めてもらえない／褒めてもらえなかった“小さな頑張り”」をリスナーから募集中。
【別カット】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人
同ラジオ番組では、6月が“牛乳月間”であることにちなみ、吉田が出演する新コーナー「ミルクランド北海道 presents 木曜日はミルクの日！」を4週にわたって放送する。午後10時40分ごろから放送される。
同コーナーでは、リスナーから届いた「誰にも褒めてもらえない“小さな頑張り”」を、吉田が全力で褒め称える。さらに、混ぜるだけで簡単にできる、北海道牛乳のおいしいレシピも紹介する。
番組では「誰にも褒めてもらえない／褒めてもらえなかった“小さな頑張り”」をリスナーから募集中。