ソフトバンク８―４巨人（交流戦＝２８日）――ソフトバンクが集中打で逆転勝ち。

１点を追う六回、今宮、庄子の連続適時打で逆転した。スチュワートは今季３勝目。巨人は中盤以降打線のつながりを欠いた。

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ＤｅＮＡ３―１オリックス（交流戦＝２８日）――ＤｅＮＡが逆転勝ち。１点を追う七回に代打京田が３ランを放ち、反撃を許さなかった。７回１失点の東が５勝目。オリックスは吉田が救援に失敗し３連勝ならず。

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日本ハム４―２阪神（交流戦＝２８日）――日本ハムが３連勝。三回に田宮の２点打と万波の適時打で３点を奪い、継投で逃げ切った。阪神はプロ初先発の木下を援護できず、今季初の３連敗を喫した。

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西武８―０ヤクルト（交流戦＝２８日）――西武が引き分けを挟み４連勝。先頭打者本塁打を放ったカナリオが九回にも３点二塁打を放ち突き放した。６回無失点の武内ら４人の継投でヤクルトを零封した。

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中日２―１楽天（交流戦＝２８日）――中日は今季２度目の同一カード３連勝。１点を追う八回、村松の適時打と板山の犠飛で逆転した。８回１失点の金丸が４勝目。楽天は負け越しが今季最多の１０。

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ロッテ６―３広島（交流戦＝２８日）――ロッテが３連勝。四回、佐藤の２点二塁打などで逆転。五回に小川の適時打、九回には代打池田の適時三塁打などで加点した。広島は３試合連続の逆転負け。