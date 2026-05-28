キックボクシングフェス.2 GOATは28日、後楽園ホールで行われた。

第4試合のISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級（65キロ）王座決定戦3分3R延長1RはRISEスーパーライト級王者の白鳥大珠（30＝TEAM TEPPEN）がアンソニー・ヴェレイ（23＝フランス）を判定で破り世界のベルトを獲得した。

1Rはともに蹴りで距離を測る。ヴェレイのローキックがローブロー。1分35秒すぎに中断した。白鳥の右ボディー。2Rは左ミドル、ヴェレイが手数でリード。白鳥が左ストレートも勢いが止まらない。最終Rは白鳥は左右のパンチをもらい、後退。途中からパンチが当たり出し、判定は3―0で勝利し、ベルトを獲得した。

勝った白鳥は「きょうほんとはスカッとKOしてたくさん言いたいことがあったんですけど、武尊さんにお疲れ様でしただけを言います。武尊さんとはアマチュアの新空手の試合で負けて武尊さんがプロデビューした。武尊さんのカリスマは凄い。盛り下がるのは嫌なので、この内容では胸は張れない」と判定勝ちに不満げ。「自分はなんとかつないだのでここからまた頑張ります」と気持ちを新たにしていた。