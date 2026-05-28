◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日２―１楽天（２８日・バンテリンドーム）

中８日で先発した中日の金丸夢斗投手が、８回６安打１失点の好投で今季４勝目。交流戦初白星を飾った。「中８日で、体もいい状態で入っていけた。自分の投球ができたのでよかった」と笑みを浮かべた。

２回に浅村と渡辺の連打で無死一、三塁とされ、続く村林の三塁への打球を石川昂がファンブル。適時失策で先制点を許した。それでも、３回以降はカーブを有効的に使い、無失点と修正。「（打者の）１打席目から、全球種使うのは後々苦しくなる。後半につれて、球種の幅を広げていくことができた」と手応えを口にした。

８回に代打を送られて降板したが、その直後に村松の同点適時二塁打と板山の中犠飛で味方が逆転した。舞い込んできた白星は、交流戦初白星の４勝目。ベンチをたたきながら喜びを爆発させた。

チームは逆転劇で、セ・リーグ唯一の３連勝発進で借金を１２に減らした。井上監督は「（８回の逆転は）うちがいつもやられていたパターン。『俺らもできるぜ』ってところを、見せられた試合になった」と、うなずいた。２９日からは京セラドームでオリックスとの３連戦。指揮官は「毎回、気を引き締め直してやっていきたい」と背筋を伸ばした。