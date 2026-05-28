空き地に駐車してあった他人の車を盗んだとして、会社員の男（39）が逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、日置市東市来町に住む会社員の男（39）です。

日置警察署によりますと男は去年3月16日午後10時ごろ、日置市内の空き地に停めてあった他人の乗用車（時価150万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。

乗用車は日置市に住む70代の女性が所有していて、車に何者かが乗って走り去る瞬間を目撃した女性の関係者が110番通報し事件が発覚。男と女性に面識はなく、翌日、数百メートル離れた場所で車が乗り捨てられているのを警察官が見つけました。

車は盗まれる前、施錠されていましたが、男はスペアキーを使って車を盗み出したとみられ、スペアキーは乗り捨てられた車内で見つかったということです。

車に取り付けられたドライブレコーダーに男が車から立ち去る様子が映っていたことなどから、警察が男を特定しきょう、逮捕しました。

警察の調べに対し男は容疑を認めているということです。

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