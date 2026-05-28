政府は、使用済みの太陽光パネルを大量に排出する発電事業者を対象に、処理計画の届出を義務付ける「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」を決定した。今国会に提出する予定となっている。

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現在は、太陽光パネルが寿命を迎えた際、リサイクルするかどうかは任意だったが、法案では事業者にリサイクルに向けた取り組みを義務付ける。廃棄する際は、廃棄計画を国に届けなければならない。理由なく埋立処分を選択することや、内容が不十分な場合は、勧告を出し、従わない場合には罰則を科す方針だ。

電気買取制度により、太陽光発電事業者が急増

太陽光パネルの大量廃棄は2030年以降に発生し、新たな廃棄物問題となるリスクが高まる、いわゆる「2030年問題」と呼ばれる。原因は2012年に始まった、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が買い取る制度「固定価格買取制度（FIT）」が始まったことがきっかけだ。静岡県が一番多く、茨城県や鹿児島県でも導入が進んでいる。

同制度により、太陽光発電に参入する企業が増加。しかし、太陽光発電のパネルの寿命は15～20年とされており、2030年以降に年間最大80万トン発生すると予想されている。処分方法は、埋立処分、リサイクル、リユースの3種類。すべて埋め立ててしまうと、埋立地が圧迫される。また、太陽光パネルは産業廃棄物に分類される。無許可業者への委託や不法投棄が大量発生すると、環境汚染のリスクとなる。

事業者には廃棄の費用を積み立てていない企業が多いため、廃棄コストを捻出できず、不法投棄される懸念もある。そのため、政府は大量廃棄が始まるまでに、法整備を進めている。

民間では、エディオンが13日に太陽光パネルのリサイクル工場を広島県福山市に新設した。太陽光パネルの販売から再資源化まで、一社で完結できる。同社は2022年から使用済みのパネル回収や再資源化を検討してきた。

工場は、ガラスやアルミ、セルシートを高精度で分離・回収する専用ラインを導入。再資源化が難しい破損したパネルについても、ハンマー破砕や光学選別などの工程で、素材ごとの分離回収ができる。パネル重量に占めるガラスも、不純物混入を抑えた形で回収し、ガラス原料として再利用を目指す。また、自社製品に限らず、廃棄相談の窓口としても機能させる方針だ。

太陽光発電施設の寿命の現在のピーク予想は、2034～2037年とされている。今後徐々に寿命を迎えていく。法整備も早く進め、対策していく必要がある。

文/並河悟志 内外タイムス編集部