大人気の美女キャバ嬢がオゴリを賭けたチンチロ勝負に負け、前回に引き続き今回も自腹を切る羽目に。番組で支払った合計の金額がとんでもないことになってしまい、挙動不審気味に目を泳がせた。

【映像】大人気キャバ嬢、“高額自腹”で様子がおかしくなる

5月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#56が放送。いつものスタジオを飛び出し、大阪に集結した美女キャバ嬢たちが超高級料理の全オゴリを賭けたチンチロ対決に挑んだ。

前回の名古屋戦ではトップキャストのにじほが1日で約40万円の自腹を切る一人負け状態。今回の対決を前に、にじほは「チンチロの練習してきました」と“対策”を明かし、「これで負けたら二度とチンチロ対決出ない」と懲り懲りな様子を見せた。

最初に訪れたのは芸能人もお忍びで通う北新地の高級串カツ店「串処 最上」。にじほは序盤からハマグリやアワビといった高級食材、金箔入りスパークリングのボトルなどエンジン全開で注文した。

ところが、お会計を賭けたチンチロで、にじほが投じた2つのサイコロの合計は「4」。圧倒的な弱さで86,100円の支払いが決定してしまった。

にじほは「この番組50万円使った…」と大きなタメ息。ショックで気の利いたコメントも出せず、ゴールドカードを悲しそうに店員に渡した。

「ごちそうさまでした」と一同から頭を下げられたにじほ。パニックだったのか、自分がおごったにもかかわらず「ありがとうございます」と苦笑いだった。