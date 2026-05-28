シャオミ・ジャパンは、ワイヤレスイヤホン「Xiaomi Buds 6」を発表した。発売日は6月4日で、予約を受けて受けている。価格は1万5800円。公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。

Xiaomi Buds 6はセミインイヤー型のワイヤレスイヤホン。音楽再生時のアクティブノイズキャンセリング（ANC）と、通話時のノイズキャンセリングの両方に対応する。

通話時は、搭載する3つのマイクとAIノイズキャンセルアルゴリズムの組み合わせにより、周囲の雑音を低減しつつ音声を正確に拾ってくれる仕様。

また、24bit/48kHzのハイレゾオーディオに対応している。Bluetooth LE Audioモードを有効にし、スマートフォンとaptX Adaptiveで接続すると、最大2.1Mbpsの伝送レートで再生できる。

アクティブノイズキャンセリングオフ時の連続再生時間は、イヤホン単体で最大6時間、充電ケース併用で合計35時間となっている。

さらに「Xiaomi Buds 6」は、Androidの「Find Hub」やアップルの「探す（Find My）」アプリに対応する。

同日発表の新型スマートフォン「Xiaomi 17T」シリーズと同時に購入すると、「Xiaomi Buds 6」が3000円割引となるキャンペーンも実施している。期間は7月21日まで。

Xiaomi Buds 6のスペック概要