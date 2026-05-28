歌手・モデル・俳優として活躍する鈴木愛理さん（32）が27日、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開予定 配給：東宝東和）の日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。同じく日本語吹替版キャストの松平健さん（72）に“長年活躍し続ける秘けつ”について質問しました。

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、2022年に日本公開された『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりとなる最新作。“映画の都”ハリウッドを舞台に、ミニオンズが自分たちで“モンスター映画”を作ろうと本物のモンスターを召喚することで、大事件を巻き起こしながら大暴れする物語です。鈴木さんは千葉雄大さん演じるミニオンズの新たなボス候補・ドートと恋に落ちる、デビーを演じています。

■『ミニオンズ』シリーズ初参加 鈴木愛理「大きな誕生日プレゼント」

オーディションを受けて、吹き替えを担当することになったという鈴木さんは「合格を聞いたのが自分の誕生日の次の日で、お仕事に行く車の中でマネージャーさんから、すごい小さな声で“決まりました”って言われて。一番最初にもらった“大きな誕生日プレゼント”だったなって印象です。いい一年になりそうって思いました」と振り返りました。

■鈴木愛理 松平健の回答に「カッコイイ」

イベントでは鈴木さんから松平さんに“様々なジャンルで、パワフルに長い間活躍する秘けつ”について質問する場面も。

鈴木さんの質問に松平さんは「とにかく第一は健康、丈夫な体っていうこと。あと、やっぱり観客の皆さんに楽しんでいただけるっていう。それがやっぱりずっと芯にありますね」と語りました。

松平さんの回答を聞くと思わず「カッコイイ」とつぶやいた鈴木さん。「ずっとパワフルで、やっぱり笑顔とか元気とかっていうものを大事にされてるっておっしゃっていたので、私も続きたいと思います」と力強く話しました。