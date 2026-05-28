元モー娘。生田衣梨奈、原西のギャグ全力披露 吉本所属として…『M-1』王者のたくろうに対抗心？
モーニング娘。の元メンバー・生田衣梨奈が28日、都内で行われた『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜』初日公演後囲み取材に出席。元日に吉本興業に所属となり、およそ半年が経過したが「歴史のある舞台に立ててうれしかったです。年経って『吉本興業に入ったな』と思いました」と充実感をにじませた。
【全身ショット】仲良くポーズを披露したたくろう、岡村隆史、生田衣梨奈
舞台では、原西孝幸のギャグも全力で披露していた生田だが「緊張めっちゃしていたんですけど、原西さんにご無礼がないように全力で頑張りました。ギャグを粗末にすると失礼じゃないですか」とコメント。岡村隆史への思いを向けられると「10年前くらいに『めちゃイケ』でいろんな方に知ってもらえたので。吉本興業の生田衣梨奈としてお会いできて、本当にうれしいです」と感慨深げに語った。
囲み取材には、日替わりゲストのたくろうも出席。生田は「たくろうさん『M-1』も大好きでした。私は年始に入ったので（昨年末にM-1王者となったたくろうは）ライバルとして頑張りました。追い抜かすくらいの勢いで」と対抗心を燃やすと、岡村も「こういう気持ちがないと吉本興業に入れない」と感心。赤木裕が「負けないように、僕もキレイになります」と謎の宣言で笑わせていた。
チケットが即日完売となった一昨年、昨年に続いて3回目となる本公演。おなじみのメンバーであるジミー大西、川畑泰史に加え、ベテランから若手までの豪華キャストが勢ぞろいし、抱腹絶倒のドタバタコメディを届ける。
同公演は、5月31日まで上演される。
【全身ショット】仲良くポーズを披露したたくろう、岡村隆史、生田衣梨奈
舞台では、原西孝幸のギャグも全力で披露していた生田だが「緊張めっちゃしていたんですけど、原西さんにご無礼がないように全力で頑張りました。ギャグを粗末にすると失礼じゃないですか」とコメント。岡村隆史への思いを向けられると「10年前くらいに『めちゃイケ』でいろんな方に知ってもらえたので。吉本興業の生田衣梨奈としてお会いできて、本当にうれしいです」と感慨深げに語った。
チケットが即日完売となった一昨年、昨年に続いて3回目となる本公演。おなじみのメンバーであるジミー大西、川畑泰史に加え、ベテランから若手までの豪華キャストが勢ぞろいし、抱腹絶倒のドタバタコメディを届ける。
同公演は、5月31日まで上演される。