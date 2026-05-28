お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、一時期流行した“美魔女”ブームについて語る場面があった。

「おばさんの呼び方」という話題になると、カズレーザーは「“美魔女”って老けてる言葉をそぎ落としてますもんね。何も説明してないっていう、全然おばあさんに見えますもんね」と私見を展開する。

そこで「ぺこぱ」の松陰寺太勇が「美魔女特集みたいなのがあってさ。“これで42歳ですか?え〜!”みたいな」というと、カズレーザーは「めっちゃ見える!って思いましたもんね」とバッサリ。

また「スタジオによっぽど美しい人たちがいるのに。あれ、すげえバカにしてたんすかね?“魔力使ってこんなもんなんだ”って思ってたんすかね。自分のいるコミュニティーでは凄く美しいんでしょうけど」といい「貴族の遊びだったんすかね。“庶民の中で美しいヤツを連れてこい!”って言って、見せ物にしてたってことでしょ?今考えるとあのブーム、ゾッとしますよね」と語っていた。