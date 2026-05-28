◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

巨人の田中将大投手が、試合後取材に対応した。

今季初めて東京ドームで先発し、５回５安打３失点５奪三振の力投。田中将は「やっぱもう５回じゃないですか」と振り返った。３点リードの５回無死一塁から今宮、庄子を抑え２死としたが、３連打を浴びた。２死満塁から際どいコースを連続で見送られ、近藤に押し出し四球を与え１点差まで迫られたが、続く栗原を気迫で一ゴロに抑えた。「２アウトからつながれて。あそこはやっぱりもったいなかった。そこの場面で本当、台なしにしてしまったし、今日のこういうゲームに、後ろの投手にしんどい場面でバトンを渡すことになってしまった。なんとかもっと早い段階で切りたかった」と話した。

この日は三塁に同学年の坂本が入った。ピンチの場面では声をかけられるシーンもあり「ああいうふうに来てくれるのはやっぱりありがたいですよ。どうしてもやっぱりピッチャーは一人になりがちなので」と感謝した。

次回登板へ向けて「気持ち的にはこういうゲームになってしまったし、ああいう形でマウンドを降りてしまったので、当然フラストレーションはたまる。いい気持ちで次の登板に行けるわけではないですけど、いつも言うように前向いて、自分の反省点、課題という部分をもう練習していくしかない。いい形で調整して、少しでもいい状態で次のマウンドに上がれる準備をするだけです」と前を向いた。