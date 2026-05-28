着回しに欠かせない万能トップス♡ 3wayの「キャミつきカーディガン」活用術

男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、上品見えが叶うパステルブルーの「キャミソールつきカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。カーデの上にタンクトップをレイヤードするのが、まさに今トレンド♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ キャミソールつきカーディガン 上品見えが叶うパステルブルー 着回しに欠かせない万能トップス。カーデの上にタンクトップをレイヤードするのが、トレンドの着こなし！ キャミソールつきカーディガン 12,135円／HUNCH（HANA SHOWROOM）

Cordinate パステルカラーでときめく制服っぽコーデ 儚げでクリーンなミントブルーが主役！プリーツミニで魅せる、スクールガール風スタイルの完成。 キャミソールつきカーディガンは着回し。プリーツスカート 2,969円／PHILLY

Cordinate 夏まで活躍する爽やかガーリーコーデ ホワイトを基調にした、爽やかで甘い夏まで活躍する着こなし。スポーティーさと花柄やチュールの甘さを両立させて◎。 カーディガン（キャミソールつきカーディガン）は着回し。花柄キャミワンピース 6,900円／hugi チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）帽子 6,050円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）バッグ 3,490円／神戸レタス ソックス 1,650円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 少女のような、どこか懐かしく愛らしい夏コーデ 腰巻きのミントブルーでシルエットにメリハリを。フリルハットで少女のような、どこか懐かしく愛らしい雰囲気を醸す♡ キャミソールつきカーディガンは着回し。花柄キャミワンピース 6,900円／hugi ハット 10,890円／CA4LA バッグ 3,490円／神戸レタス

Cordinate スカーフを活用したヘルシーコーデ 飾らないのに目が離せないヘルシー肌見せコーデ。スカーフのベルトマークで遊び心も忘れずに！ キャミソール（キャミソールつきカーディガン）は着回し。デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU ベルトスカーフ 1,100円／神戸レタス スリ ッパ／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来