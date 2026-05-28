着回しに欠かせない万能トップス♡ 3wayの「キャミつきカーディガン」活用術
男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、上品見えが叶うパステルブルーの「キャミソールつきカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。カーデの上にタンクトップをレイヤードするのが、まさに今トレンド♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
キャミソールつきカーディガン
上品見えが叶うパステルブルー
着回しに欠かせない万能トップス。カーデの上にタンクトップをレイヤードするのが、トレンドの着こなし！
Cordinate パステルカラーでときめく制服っぽコーデ
儚げでクリーンなミントブルーが主役！プリーツミニで魅せる、スクールガール風スタイルの完成。
Cordinate 夏まで活躍する爽やかガーリーコーデ
ホワイトを基調にした、爽やかで甘い夏まで活躍する着こなし。スポーティーさと花柄やチュールの甘さを両立させて◎。
Cordinate 少女のような、どこか懐かしく愛らしい夏コーデ
腰巻きのミントブルーでシルエットにメリハリを。フリルハットで少女のような、どこか懐かしく愛らしい雰囲気を醸す♡
Cordinate スカーフを活用したヘルシーコーデ
飾らないのに目が離せないヘルシー肌見せコーデ。スカーフのベルトマークで遊び心も忘れずに！
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来