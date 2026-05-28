◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）

阪神が交流戦開幕カードの日本ハム戦で３連敗を喫した。その一方で、藤川球児監督は木下、立石ら若虎に前向きな言葉を述べた。

中継ぎからコンバートし、２年目でプロ初先発となった木下は３回に連打を浴びて４回５安打３失点で降板。この日は最速１５９キロをマークするなど、速球派の右腕に「強い投手になっていってもらうためには必ずきっかけも必要。次はさらにテンポ良く投げていく姿を見たい」とここからの飛躍を期待した。

また、交流戦に突入してから１３打数無安打のドラフト１位・立石には、試合前練習で声をかける一幕もあった。「たった何打席かで心の揺れ動きは必要ないよと。そこはタイガースならではで活躍すれば応援してくれるし、昨日なんかも空振りするだけでため息が大きいのでね。じっくりまた明日、頑張ればいいと思います」。前カードの巨人との３連戦で１４打数７安打５打点、打率５割という成績をたたき出した分、周囲からの期待が誰よりも大きい黄金ルーキーを「イライラせずに、前向きに挑戦していけばいい」と気遣った。