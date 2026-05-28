＜考えナシ旦那＞持病がある2歳児を連れて帰省したいと言う。理由は…犬に会わせるため！？
小さい子どもを連れての遠距離移動は大変ですよね。荷物も多くなりますし、移動中に機嫌よく過ごせるかの心配もあります。今回の投稿者さんは、持病をもつ2歳児のママです。義実家には5歳になる犬がいるそうで、旦那さんは子どもをその犬に会わせたいという理由で帰省したがっているそうですが……。
『義実家までは、電車とタクシーで片道2時間の距離です。これまで片道1時間のお出かけはしていますが、2時間の移動は経験がありません。泊まる準備や片付けは私がすることになりますし、義両親が望んでいる様子もないため、私は行きたくありません。でも旦那は「犬が長生きしない気がする」「反対するのは冷たい」「旅行しないのはおかしい」と言います。みなさんはどう思いますか？』
実質、旦那の丸投げ旅行。ムリして行く必要はない
『犬、まだ若いのね。旦那さんと一緒に育ってきた老犬で先が短いなら頑張るけれど、そうでないなら断るわ』
『私は義親の立場ですが、ムリに行く必要はないと思います。投稿者さんは充分心づかいがあり、冷たくないですよ』
『遠出したらかかりつけ医もいないし、途中でお子さんの具合が悪くなったら可哀想。そこまでする必要はあるのかな』
投稿者さんに共感するママたちの声です。旦那さんが帰省したい理由は「犬に会わせたい」とのことですが、犬の若さに驚くママからのコメントが少なくありませんでした。投稿者さんによると、「犬はいたって健康です」とのこと。そうであれば、急いで会いに行く必要はあるのでしょうか。
夫婦ともに、似たようなもの
『投稿者さんが義実家に行きたくないから、言い訳を並べているだけに感じる』
『持病が何かにもよるけれど、いずれ保育園にも通うのに2歳で2時間の外出がムリって箱入りすぎない？ なんだかんだ言い訳しているけれど、義実家がイヤなだけでしょ？』
少し厳しい意見も寄せられました。お子さんは、この春から保育園に入ったそうです。ただ保育園に行くのと、遠距離移動をするのでは、また状況が違うのかもしれませんね。
旦那さんの本当の目的は？
『帰省したいのは、旅行と違って実家ならお金がかからないし、ダラダラできる。しかも親孝行した気分になるよね。犬は口実だと思う』
『犬を隠れ蓑にした別の目的があるような気がする。旦那さん、なんか怪しいね』
旦那さんが帰省したい本当の理由について推測するコメントも複数ありました。お子さんとのお出かけには一緒に行かずに家で寝ていることが多い旦那さんですが、なぜそこまで帰省にこだわるのでしょうか。本当は地元で同窓会に参加したい、会いたい人がいる、などほかに帰省したい理由があるのかもしれませんね。
犬のストレスを考えると、良くないのでは？
『犬にとっては2歳児に会うストレスのほうがよくないと思う』
『旦那さんひとりで帰省して、存分にかまってあげるほうが犬は喜ぶよ』
犬のことを心配をするママも少なくありませんでした。なかには、「知らない人や子どもが苦手な犬もいる」と教えてくれたママも。義実家にいる犬はストレスによる脱毛があるとのこと。そうであればなおさら、環境が変わったり見慣れない子どもと接することでストレスを感じるのではないでしょうか。
犬に会いたいのか？旅行したいだけか？
『本当に犬に会わせたいなら、義両親が犬を連れてくるか、中間地点で落ち合うこともできる』
『旦那さんが旅行したいだけなら、近場の子連れ歓迎の宿のほうが子どもも喜ぶと思う』
『不安をきちんと伝えて、夫婦それぞれが納得できる落としどころを見つけるしかない』
『まずはパパと2人でお出かけする練習から』
ママたちからは、今後についてのアドバイスも寄せられました。まず旦那さんが帰省したい本当の目的について聞いてみてはいかがでしょうか。本当に犬に会わせたいのか、ただ旅行がしたいのか、帰省がしたいのか……。目的が明確になれば、具体的な提案もできそうです。普段子どもと出かけていなければ、子連れの遠出がどれほど大変かわかっていない可能性があります。いずれ遠出をすることもあるでしょう。そのときのためにも状況を知ってもらう必要があるのかもしれませんね。旦那さんが育児に対して理解があり、協力的であれば投稿者さんの気持ちも少し変わってくるでしょう。