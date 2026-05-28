「人生を投げ出したい…」山奥でガスなし＆3畳の手作り小屋で暮らす青年…波瀾万丈のドラマ
5月28日（木）放送「ナゼそこ？+ 【ナゼ愛知の山奥へ？ガスなし3畳小屋金欠自給自足…どん底人生㊙復活SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】「人生を投げ出したい…」山奥でガスなし＆3畳の手作り小屋で暮らす青年…波瀾万丈のドラマ
愛知県の山奥、わずか5世帯の集落のどん詰まりで、ガスなしの暮らしを送るワケあり青年に密着。主食は自炊の大根カレー、寝泊まりはわずか3畳の手作り小屋という謎の自給自足生活を送っている。
かつては名古屋の街中で将来安泰の職業に就いていた彼だが、ある衝撃の事件をきっかけに人間不信のどん底へ。「人生を投げ出したい…」街からも人からも逃げるように引きこもっていた彼が、なぜ縁もゆかりもない山奥へ移住したのか？
そこには “ある出会い”をきっかけに始めた人生再生の挑戦と、彼を絶望の淵から救った山奥の住人たちとの絆の物語があった。「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
井戸田潤（スピードワゴン）、岡田紗佳
【番組公式ホームページ】
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愛知県の山奥、わずか5世帯の集落のどん詰まりで、ガスなしの暮らしを送るワケあり青年に密着。主食は自炊の大根カレー、寝泊まりはわずか3畳の手作り小屋という謎の自給自足生活を送っている。
かつては名古屋の街中で将来安泰の職業に就いていた彼だが、ある衝撃の事件をきっかけに人間不信のどん底へ。「人生を投げ出したい…」街からも人からも逃げるように引きこもっていた彼が、なぜ縁もゆかりもない山奥へ移住したのか？
そこには “ある出会い”をきっかけに始めた人生再生の挑戦と、彼を絶望の淵から救った山奥の住人たちとの絆の物語があった。「TVer」「ネットもテレ東」で！
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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井戸田潤（スピードワゴン）、岡田紗佳
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