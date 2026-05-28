将棋の第67期王位戦挑戦者決定戦が28日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）が羽生善治九段（55）を下し藤井聡太王位（23）＝王将含む6冠＝ヘの挑戦権を獲得した。対局後、伊藤が報道陣の取材に応じ意気込みを語った。

2日制のタイトル挑戦は2023年の竜王戦以来2度目。当時は0勝4敗で藤井にストレート負けを喫したことを振り返り、「当時は読みの精度や深さに課題があると感じた。その辺りの差を少しでも埋められるように頑張りたい。久しぶりに2日制で将棋が指せるので、少しでも成長した姿を見せられたら」と語った。

藤井とのタイトル戦の対決は過去4回。藤井からタイトル（叡王、王座）を奪った唯一の棋士である伊藤は、番勝負に向けて「タイトル戦に出るからには終盤までもつれるような、面白い将棋を指したい」と力を込める。伊藤にとっての「面白い将棋」とは「互いにはっきりとしたミスが出ないまま、均衡のとれた状態で終盤までいくような将棋」だとし、「なかなかそうは指せないが、そうなれば面白い。そういう思いで指したい」と述べた。

報道陣から「藤井王位より自分が勝っていると思う部分はあるか？」と問われると、伊藤は「あまりないですけど…」と苦笑い。それでも「勝った2回（叡王、王座）はどちらもフルセットだった。その点では自分の方が運がいい、持ってると思った」と語った。

王位戦7番勝負の日程は以下の通り。

第1局 7月4、5日「浜松八幡宮楠倶楽部」（静岡県浜松市）

第2局 7月15、16日「中の坊瑞苑」（兵庫県神戸市）

第3局 7月29、30日「祝いの宿 登別グランドホテル」（北海道登別市）

第4局 8月18、19日「ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート」（長崎県長崎市）

第5局 8月26、27日「渭水苑」（徳島県徳島市）

第6局 9月8、9日「元湯陣屋」（神奈川県秦野市）

第7局 9月28、29日「常磐ホテル」（山梨県甲府市）