【多摩センター駅】おちあい横丁内に「漁港食堂 三方」がオープン

イートウイングは5月25日、東京都多摩市に「漁港食堂 三方」をオープンさせました。

■ランチに長崎県産の「生本マグロ」などの刺身食べ放題を提供

同店は、多摩センター駅おちあい横丁内に位置。席数は72席で、カウンター席や個室も充実し、喫煙室も設置しています。

ランチでは、長崎県産の「生本マグロ」をはじめ8種類以上の刺身が楽しめる刺身食べ放題（60分）にくわえ、海鮮丼や定食の単品メニューも提供します。

単品メニューは、「ブリ漬け丼」（880円）や「本マグロ丼」（1,680円）、「本日のアラ煮」（690円）、「秘伝たれの海鮮漬け」（590円）など。

夜はアラカルトメニューも充実しており、刺身、天ぷら、寿司がお酒とともに楽しめます。ディナーコースには「ふぐ三昧コース」や「刺身食べ放題コース」を用意しています。

ドリンクは、ハイボールやレモンサワーなどを198円からの価格で提供します。

■店舗概要

店名：漁港食堂 三方 多摩センター店

住所：〒206-0033 東京都多摩市落合1-11-3 おちあい横丁2階201号室

営業時間：

＜ランチ＞11:30〜15:00 (ラストオーダー14:30)

※ビュッフェ式の刺身食べ放題はランチのみ、コース・アラカルト利用可

＜ディナー＞17:00〜23:00 (ラストオーダー22:30)

※ディナーはコース・単品での営業

※立席なしのディナー「食べ放題コース」もあり

定休日：なし

駐車場：なし (※近隣に有料駐車場多数あり)

（フォルサ）