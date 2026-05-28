不二家洋菓子店に生ドーナツが新登場。ミルキー・ストロベリー・チョコレートの3フレーバー

不二家は6月1日、新商品となる「不二家の生ドーナツ」3種類を全国の不二家洋菓子店にて発売します。

■「ミルキー」はキャンディをイメージしたフレーバー

同商品は、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、シャンテリークリームやこだわりのペースト、ジャムをサンド。フレーバーは、ミルキーとストロベリー、チョコレートの3種類となっています。

ミルキーは、不二家のキャンディ「ミルキー」をイメージした定番。ドーナツにシャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーぺーストをサンドしています。

ストロベリーは、ドーナツにシャンテリークリームと苺ジャムをサンドしています。

チョコレートは、ドーナツに、シャンテリークリームと不二家自社製のチョコレートを使用したガナッシュをサンドしました。

また、不二家洋菓子店公式Xでは同商品の発売記念として、プレゼントキャンペーンを実施中です。

■商品概要

商品名：不二家の生ドーナツ

フレーバー：ミルキー、ストロベリー、チョコレート

価格：各388円

発売日：2026年6月1日

取扱い：全国の不二家洋菓子店、並びに西洋菓子舗 不二家、不二家 銀座 西武池袋本店、ペコちゃんmilkyタイム、ペコちゃんmilkyドーナツ MARK IS みなとみらい店

（フォルサ）