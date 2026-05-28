不二家のドーナツ専門店×「サンリオフェス2026」。コラボサンデーが2店舗限定で登場
不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では5月25日より、サンリオが6月27日〜28日に横浜・みなとみらいで実施するイベント「サンリオフェス2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で発売しています。
■サンリオキャラクターズをイメージした全10種類
同商品は、サンリオキャラクターズをイメージしたゼリーやプリン、一部店舗のみで販売中の「プレミアムmilkyソフトクリーム」をあわせ、チョコアタッチメントを飾ったサンデーです。
フレーバーはカスタードプリン、パイナップルゼリー、コーヒーゼリー、ピーチゼリーでの展開で、全10種類を用意しました。
また、6月1日にはサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボ商品として「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」（286円）や「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」（3,900円）を、一部店舗および不二家洋菓子店のネット予約限定で発売します。
■商品概要
商品名：SANRIO FES milkyサンデー
価格：各600円
販売期間：2026年5月25日〜6月末頃
フレーバー：
【カスタードプリン】
ポムポムプリン（星型チョコ）
【パイナップルゼリー】
シナモロール（花型チョコ）
ハンギョドン（星型チョコ）
タキシードサム（リボン型チョコ）
あひるのペックル（花型チョコ）
【コーヒーゼリー】
ポチャッコ（星型チョコ）
クロミ（ハート型チョコ）
【ピーチゼリー】
ハローキティ（リボン型チョコ）
マイメロディ（ハート型チョコ）
リトルツインスターズ（星型チョコ）
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671244
（フォルサ）