不二家のドーナツ専門店×「サンリオフェス2026」。コラボサンデーが2店舗限定で登場

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では5月25日より、サンリオが6月27日〜28日に横浜・みなとみらいで実施するイベント「サンリオフェス2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で発売しています。

■サンリオキャラクターズをイメージした全10種類

同商品は、サンリオキャラクターズをイメージしたゼリーやプリン、一部店舗のみで販売中の「プレミアムmilkyソフトクリーム」をあわせ、チョコアタッチメントを飾ったサンデーです。

フレーバーはカスタードプリン、パイナップルゼリー、コーヒーゼリー、ピーチゼリーでの展開で、全10種類を用意しました。

また、6月1日にはサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボ商品として「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」（286円）や「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」（3,900円）を、一部店舗および不二家洋菓子店のネット予約限定で発売します。

■商品概要

商品名：SANRIO FES milkyサンデー

価格：各600円

販売期間：2026年5月25日〜6月末頃

フレーバー：

【カスタードプリン】

ポムポムプリン（星型チョコ）

【パイナップルゼリー】

シナモロール（花型チョコ）

ハンギョドン（星型チョコ）

タキシードサム（リボン型チョコ）

あひるのペックル（花型チョコ）

【コーヒーゼリー】

ポチャッコ（星型チョコ）

クロミ（ハート型チョコ）

【ピーチゼリー】

ハローキティ（リボン型チョコ）

マイメロディ（ハート型チョコ）

リトルツインスターズ（星型チョコ）

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671244

（フォルサ）