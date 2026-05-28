福岡・西新にオープン。チーズケーキやパン、コーヒーのテイクアウト専門店

Brangia.incの子会社であるandFan.incは6月5日、テイクアウト専門店となる「Chill Cake」、「Chill Bakery」、「grit coffee」を、福岡市早良区西新にてグランドオープンします。

■ビル屋上の「屋上庭園」に持ち込みもOK

「Chill Cake」は、“まいにちにご褒美を”をコンセプトとしたチーズケーキ専門店です。同店では、新たにチョコレートの技術に長けたパティシエを迎え、これまで培ってきたチーズケーキのノウハウとチョコレートの世界を融合させた新メニューを開発中とのこと。旧店舗はカフェへ改装し、2026年7月5日にリニューアルオープン予定です。

「Chill Bakery」は、「Chill Cake」の姉妹店で、「Boulangerie NOAN（ブランジュリ ノアン）」が全面プロデュースする店舗です。中国にてパンの技術講師をつとめる実力のスタッフを迎え、味わいや見た目の美しさにこだわった商品を提供します。

「grit coffee」は、大分・別府の名店「3 CEDARS COFFEE（スリーシダーズコーヒー）」がプロデュースする店舗。長年にわたりコーヒー業界で経験とスキルを積み重ねてきたバリスタを迎え、豆の個性を最大限に引き出したスペシャルティコーヒーを提供します。マンゴージュースやフレッシュなオレンジジュースも充実。

各店舗の商品は、ビルの屋上にある「屋上庭園」へそのまま持ち込むこともできます。

■施設概要

所在地：〒814-0002 福岡市早良区西新5丁目1番7

アクセス：地下鉄空港線西新駅から徒歩3分

営業時間：10:00〜19:00

店休日：月曜日

（フォルサ）