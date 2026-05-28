BABYMONSTER、新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のティザー画像公開！第1弾はASAとCHIQUITA

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BABYMONSTERが6月8日にリリースするデジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」のティザー画像を公開した。

■洗練されつつもラブリーな魅力を放つビジュアル

今回のビジュアルでは、前回の活動で見せたヒップなムードとは異なり、新しい音楽の世界を予感させるイメージを披露。

最初のティザーの主人公であるASAとCHIQUITAは、洗練されつつもラブリーな魅力を放っている。黒髪のロングヘアに変身したASA、明るいレッドカラーのヘアスタイルで優雅さを加えたCHIQUITAのビジュアルシナジーはもちろん、彼ら特有の引き込まれる眼差しと自信に満ちたオーラが際立っている。さらに、曲名を直感的に思い起こさせるティーカップセットのオブジェも登場し、目を引く。

BABYMONSTERが所属するYGエンタテインメントは「タイトルからもわかるように、暑さを爽やかに吹き飛ばすBABYMONSTERの“サマーソング”になる」と予告。今後順次公開される他メンバーのビジュアルはもちろん、彼女たちが披露する新しい音楽とパフォーマンスに対する世界のファンの関心もいっそう高まっている。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/