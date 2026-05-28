　28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円高の6万4870円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては176.88円高。出来高は2412枚となっている。

　TOPIX先物期近は3906.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64870　　　　　+310　　　　2412
日経225mini 　　　　　　 64870　　　　　+305　　　 64135
TOPIX先物 　　　　　　　3906.5　　　　 +12.5　　　　3784
JPX日経400先物　　　　　 35480　　　　　+125　　　　 168
グロース指数先物　　　　　 819　　　　　　+4　　　　 291
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース