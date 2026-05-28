日経225先物：28日22時＝310円高、6万4870円
28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円高の6万4870円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては176.88円高。出来高は2412枚となっている。
TOPIX先物期近は3906.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64870 +310 2412
日経225mini 64870 +305 64135
TOPIX先物 3906.5 +12.5 3784
JPX日経400先物 35480 +125 168
グロース指数先物 819 +4 291
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3906.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64870 +310 2412
日経225mini 64870 +305 64135
TOPIX先物 3906.5 +12.5 3784
JPX日経400先物 35480 +125 168
グロース指数先物 819 +4 291
東証REIT指数先物 売買不成立
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