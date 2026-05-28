パペットスンスンがセブン‐イレブンとコラボが愛くるしい！パン＆スイーツ4種を食べて「ふわあっ♪」を味わってみました



日本発の人気パペットアニメ「パペットスンスン」とセブン‐イレブンのコラボが実現！

2026年5月26日より、スンスンの口ぐせの「ふわあっ♪」をキーワードにしたオリジナルパン＆スイーツが販売中です。

全7種類の中から気になる4種類を購入してみたので、レポートしたいと思います〜！

【コラボ4種を食べ比べ】

今回のコラボでは、パペットの国「トゥーホック」に暮らす6歳の男の子・パペットスンスンの世界観を表現した商品がラインナップ。私が購入したのは次の4種類です。

・スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー（280円）

メロンパンそっくりな見た目をしたシュークリーム。外側の生地はサクッとしているのかと思いきや、もちっとしていてビックリ！ 中には、メロンカスタードホイップがこぼれ落ちそうなほどぎっしりと詰まっています。

薄いもっちり生地と甘くてふわふわしたホイップの組み合わせが、よくあるシュークリームとはひと味違って新感覚です。

・スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム（246円）

珍しい白色のどらやき生地は、もっちりとした食感。中にはチョコクリームとチョコバナナホイップがサンドされていて、濃厚なチョコバナナ味を楽しめます。どら焼き感はあるけれど、チョコやクリームで洋風テイストも感じられる和洋折衷なスイーツになってました！

・スンスンのふわあっ♪ とねじねじドーナツ（203円）

シロップでコーティングされたドーナツは、ふんわりソフトな食感。これは子どもから大人までみんな大好きなやつ……！ 表面にかけられたカラースプレーやねじねじした形など、見た目の可愛さにもときめきます。

・スンスンのうんとおいしいナポリタンロール（278円）

コッペパンにスンスンの大好きなスパゲッティナポリタンを挟んだ1品。マッシュルームや玉ねぎ、ベーコンなども入っていてボリューム満点です。

ケチャップはしっかり酸味があって、どこか懐かしさを感じる味わい。パン売り場ではなくお惣菜コーナーに置かれているので見過ごさないで！

このほか、「スンスンのふわふわクリームのプリン」（321円）、「スンスンのふわあっ♪ 食感のマシュマロ大福ブルーベリー」（183円）、「スンスンとノンノンのなかよしロール」（203円）が販売中。

スイーツは「ふわあっ♪」というキーワードにちなんだふんわり食感のものが多数。パンはスンスンの大好物で、特にメロンパンやドーナツがお気に入りとのこと。「これを食べたら、スンスンなら何て言うかな？」なんて想像しながら味わうのも楽しそうです。

ちなみに、今回食べた中では個人的には「もちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」と「ねじねじドーナツ」が気に入りました♡

【全国のセブンで順次販売中】

パペットスンスンのコラボオリジナルスイーツ＆パンは全国のセブン‐イレブンで順次発売中。対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーンなども開催中です。詳しくは参照元をご覧ください。

スンスンやノンノンがあしらわれたパッケージもとってもキュートで、売り場で見かけたら思わず手が伸びちゃうこと間違いなし。ゆるかわいいスンスンたちと「ふわあっ♪」な食感で、癒やしのひとときを過ごしましょ♪

※本文中の価格はすべて税込みです。

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品があります。

参考リンク：セブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイト、プレスリリース

撮影・執筆：鷺ノ宮やよい

Photo：(c)Pouch

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