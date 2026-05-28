5月28日までに、女優・瀬戸朝香が自身のInstagramを更新。“すっぴん風”ショットを公開し、反響が集まっている。

瀬戸は、自身のInstagramでCrystal Kayの楽曲「幸せって。」に合わせて踊る動画を投稿。《私の好きな言葉 At your own pace…Stay true to yourself…大丈夫っ！焦らずゆっくりいこ》と、ファンへ励ましの言葉を届けた。

動画の瀬戸は目元や眉毛はメイクしていないように見え、ほぼすっぴん。瀬戸はしみやしわとは無縁な美肌であどけない笑顔を見せており、49歳という年齢を感じさせないビジュアルだ。コメント欄では、「普段のメイクよりも好き」という声まであがっている。

《この感じの方が好きですー！》

《すっぴん？こっちの方が若くて可愛い》

《メイクうすめ？こっちのがさらに美人》

2007年に元V6・井ノ原快彦と結婚し、現在は2児の母となった瀬戸。子育て期間中は仕事をセーブしていたが、2025年には、川口春奈主演のドラマ『アンサンブル』（日本テレビ系）で、およそ7年ぶりに女優復帰した。ドラマ・映画だけでなく『ZIP！』（日本テレビ系）やバラエティ番組にも出演し、多忙なスケジュールであることがうかがえる。

「瀬戸さんは、2人のお子さんが海外留学し、自分の時間を持てるようになったことをきっかけに、女優業へ復帰しました。バラエティ番組にも定期的に出演しているため、それなりに忙しい日々を送っているはずですが、年齢を感じさせない若々しさは相変わらずです。

2025年6月の『美的』のインタビューでは、年齢や老いは日々感じていると明かし、《自宅でできるスキンケア、ヘアケア、ボディケアに“命がけ”で取り組んでいます（笑）》と宣言していました。トレーニングも宅トレ中心だそうで、楽しみながら美容に時間を使っていると語っています。ケアの甲斐あって、瀬戸さんの笑顔は“多幸感オーラ”が強くにじみ出ていましたね。すっぴんの方が好評、という女優さんは稀有な存在です」（芸能担当記者）

子育てを経て、新しい自分を見つけたのかもしれない。