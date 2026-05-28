◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

巨人が逆転負けを喫し、交流戦２年連続負け越しスタートとなった。

４―１で中盤を迎えたが、５回に１点差に詰められると、６回１死一塁で今宮の打球を左翼・松本と中堅・キャベッジがお見合い。左中間を割る同点二塁打となり、続く庄子に決勝打を許した。外野のポジションが流動的な中で今後へ向けての課題にもなった。

昨季の日本一チームに底力を見せられる格好となったが、希望をのぞかせる場面もあった。前日２７日と同様に先制を許したが、失点直後だった２回に佐々木が試合を振り出しに戻す適時打をマーク。３回は先頭・泉口の左翼線二塁打をきっかけに１死一、二塁を迎えるとダルベックが一時勝ち越しとなる右中間フェンス直撃の適時二塁打を放った。２死二、三塁ではキャベッジの２点二塁打もあり、一気に３得点。今季は先制を許すとそのまま追いつけない試合も目立っていたが、前日のように反発力を示したのは収穫だろう。

２５日に育成から支配下に昇格したティマも来日初打席から光を見せた。４―５の６回２死二塁で代打出場。初球からヘルナンデスの１５８キロをフルスイングしてファウルとすると、２球目のスライダーにも反応。右中間への打球は中堅・周東の好守に阻まれたが、今後に可能性を持たせる打席だったのは間違いない。

明確な課題が見つかった一戦。その一方で、まだまだ前進していく可能性を感じさせる交流戦一発目のカードだった。（田中 哲）