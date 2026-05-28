俳優の松平健さん（72）が、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開予定 配給：東宝東和）の日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。アフレコ収録を振り返りました。

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、2022年に日本公開された『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりとなる最新作。“映画の都”ハリウッドを舞台に、ミニオンズが自分たちで“モンスター映画”を作ろうと本物のモンスターを召喚することで、大事件を巻き起こしながら大暴れする物語です。松平さんは、ミニオンたちの夢をサポートする映画監督・マックスの吹き替えを担当しています。

■松平「演じていて楽しかった」

松平さんは、「元々ミニオンズシリーズが大好きだったので、本当にうれしかったです。マックスは今までにやったことのないユニークな役なのでとても楽しみです」と話しました。

さらに、声の芝居について聞かれると「いつもの芝居とは全く違うと思いました。これまでの経験の中でやったことがない演技もあり、そういう部分には苦労もあり、また面白くもあり、演じていて楽しかったです」と振り返りました。

また、作品にちなみ自身が“モンスター”だと思うことを聞かれた松平さんは、「じっとしていられないモンスター」と回答し、休日も歩いたり家のことをして過ごしていると明かしました。