アソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」所属のToi Toi Toiが、5月16日に開催した結成1周年記念公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』より「咲いてなくたって」のライブ映像を公開した。

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同公演では、手術と療養に専念するため2025年末から活動を休止していた星野ティナが復帰し、8人体制の完全体で迎えたライブとなった。今回YouTubeで公開されたのは、8人体制で初披露となった「咲いてなくたって」のパフォーマンス映像。同楽曲は4月10日に配信リリースされた10thデジタルシングルで、迷いや葛藤を抱えながらも前に進もうとする人の背中を押す応援ソングとなっている。

公開された映像では、メンバーの一条カオリが「みんなーまだまだ着いてきてください！もっともっと声を聴かせてー！」と煽り、「咲いてなくたって」とタイトルコールを決めるイントロから始まる。サビではファンと共に拳を突き上げて会場が一体となり、ラストは「未来まで愛しちゃえ！」とポーズを決める構成で、1周年を迎えたメンバーとファンの盛り上がりが収められている。

（文＝本 手）