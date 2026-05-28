迫る2026W杯で大きなテーマとなるのが『暑さ対策』だ。北中米W杯は各地で猛暑になると予想されており、従来のW杯とは異なる対応が求められる。



北中米のW杯では1986年にメキシコ大会があったが、当時の大会にスコットランド代表として出場した現解説者のグレアム・スーネス氏はうだるような暑さだったと振り返る。何と大会中にスーネス氏は6kgも体重が落ちてしまったというのだ。





「しゃがみ込み、『ああ、何て気分が悪いんだ』と思ったのを覚えている。ピッチで感じた中では最悪の気分だった。呼吸が出来なかったからね」今大会では超巨大ファンを使用するなど暑さ対策も施してあるようだが、それでも選手たちにとって厳しい戦いになるのは間違いない。英『The Guardian』は、ポゼッションが重要になると指摘。昨夏にはアメリカで前哨戦となるクラブW杯が行われ、チェルシーが決勝でパリ・サンジェルマンを撃破して頂点に立った。この大会でチェルシーはポゼッション率60%超えのゲームが4試合あった。ポゼッション率を高めてゲームをコントロールし、走る量をコントロールすることも重要になりそうだ。また、同メディアは交代策も重要と見ている。単に疲れた選手を交代させるだけでなく、疲れてきた相手を仕留めるゴールゲッターが控えにいると心強いとの見方だ。日本代表の場合は上田綺世が最前線で先発すると予想されるが、試合途中からゴールを決められるスーパーサブはいるだろうか。「今夏のW杯で決勝に進むチームは5週間で8試合をこなすため、それに応じたペース配分が必要になる。W杯は最強のチームが優勝するものだが、今回は最強のチームよりも『過酷な戦いに耐えられるチーム』が優勝するかもしれない」同メディアはこのように締めていて、通常のW杯とは異なるゲームプランが求められることになりそうだ。