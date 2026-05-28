武田玲奈、鈴木福＆濱田龍臣は「プロの皆様」 アドリブで長尺の特撮トーク
俳優の鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈、宮澤佑、坂本浩一監督が28日、都内で行われた東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念企画『フォルティクス配信！推しを継ぐもの』（6月7日配信開始予定）の最速上映会に登壇した。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。鈴木と濱田は子役のころから交流がある一方、武田は2人と初対面だった。2人について武田は「プロの皆様について行くだけだった」と感謝した。初日のシーンが濃いキャラでおなじみの水野直（松山哲役）と一緒だったそうで、和気あいあいだったという。勝手知ったる坂本監督のおかげで撮影もしやすかったそうで濱田は「尺の関係でカットされたアドリブシーンがある。好き放題やってました」と裏話を明かし、鈴木も「いろいろとね」とニヤリ。坂本監督は「カットかけないと2人の特撮トークがずっと続くんですよ」と苦笑いで、武田は「温かい目で見てました」とまるで母親のような笑顔を2人へ向けていた。
イベントでは、MindaRyn（オープニング主題歌「Backlit world」担当）、奥井雅美×田中有紀（エンディング主題歌「Trinity Force」担当）のミニライブも実施された。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。鈴木と濱田は子役のころから交流がある一方、武田は2人と初対面だった。2人について武田は「プロの皆様について行くだけだった」と感謝した。初日のシーンが濃いキャラでおなじみの水野直（松山哲役）と一緒だったそうで、和気あいあいだったという。勝手知ったる坂本監督のおかげで撮影もしやすかったそうで濱田は「尺の関係でカットされたアドリブシーンがある。好き放題やってました」と裏話を明かし、鈴木も「いろいろとね」とニヤリ。坂本監督は「カットかけないと2人の特撮トークがずっと続くんですよ」と苦笑いで、武田は「温かい目で見てました」とまるで母親のような笑顔を2人へ向けていた。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。