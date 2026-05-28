◆セ・パ交流２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

巨人が逆転負けを喫し、２年連続交流戦負け越しスタートとなった。

先発・田中将は２回に先頭・栗原に先制ソロを被弾。４回まで１安打投球だったが、４―１の５回２死一塁からスチュワートに中前打を許すと、正木に右前適時打を浴びた。２死満塁では近藤に押し出し四球を与えリードは１点に。５回３失点で降板した。

しかし２番手・赤星が登板していた６回１死一塁で今宮の打球を左翼・松本と中堅・キャベッジがお見合い。左中間を割る適時二塁打となると、続く庄子には決勝の中前適時打を許した。７回に登板した中川も３点を失った。

打線は０―１の２回に佐々木が一時同点の適時打を記録。３回にはダルベックの一時勝ち越し適時二塁打とキャベッジの２点二塁打で計４点を奪った。しかしその後は得点を重ねることはできなかった。

橋上監督代行の試合後の一問一答は以下の通り。

―前日に続き序盤攻撃が機能していた。

「先制されましたけどすぐ追いつきましたし、その後勝ち越しもいい具合につながりまして、いい形では勝ち越せましたけどね」

―６回の外野の連係の場面。

「もちろん連係、声の連係を含めてこれから話をしていく。けがにもつながりかねないのでね。そういったところをもう一回徹底した方がいいなというふうに思いました。次にそのようなことがないように。彼ら２人に限らず、内外野もそうですけども他の外野手同士も含めてもう一度。ポジションもいろいろ替えたりもしていますから、それも含めてお互いの守備範囲とかそういったものも含めてもう一回いろんな把握と確認が必要かなと思います」

―田中将は５回３失点。

「非常に丁寧に投げていましたし、多少ちょっと球はバラつきましたけども、向こうも対応には苦労していたような感じはありました。欲を言えば５回、何とかすんなりいけていればという感じはします。ピッチャーもバットを持っていますからね、バットに当たれば、いないところに飛べばヒットになっちゃうのでね。あそこはちょっともったいなかったかなというところはありましたけどね」

―打席でのヒートアップが尾を引いたか。

「まだ９人制でピッチャーが打席に立つ以上は、ピッチャーの打席という中でのバントの必要性が多少あるとは思うんですけども。そういったものが本来のピッチングの方に影響が出ないような方法というのは、いろいろ考えていかないといけないかなということは思いました。具体的にはなかなか言えないですけども、それに関してはいくつかバッテリーコーチも含めて話はしている段階ではあったので」

―ティマは今後可能性を持たせる打席だった。

「非常に内容のいい打撃を見せてくれましたね。アウトにはなりましたけど、さすがの周東の守備範囲だなという感じもしましたし。ただ初球のファウルなんかもかなり速い球でしたけども、こちらで見ている感じでは速さに対しても対応しているなという感じでしたので、この後楽しみが増えるなという気はしますね」

―２９日からの日本ハム３連戦はＤＨもある。

「今名前が出たティマなんかも、もしかしたらＤＨで起用する可能性もあるでしょうし。他の選手でも守備ではなくてＤＨでという選手が何人か選択肢があると思いますので。それぞれの選手の体調も考慮しながら、うまくＤＨというのを使っていきたいなと思います」

―４人の入れ替えがあった。

「今後戦っていく上でよりチームにとってプラスになるものというのを考えたときに、今回こういう形になりました」