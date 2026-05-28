トランジスタグラマーとしてグラビア界を彩ってきた天木じゅんさんが、週刊SPA!6月2・9日合併号に登場。人気連載「グラビアン魂」で完成された圧巻ボディを見せつけました。



【写真】グラビア引退に惜しむ声が寄せられている天木じゅんさんの美ボディ

天木さんは身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで絶対的なポジションに君臨。数々の雑誌や写真集を通じて人気を誇っていますが、この夏でのグラビア引退を明らかにしています。「グラビアン魂」では、30歳を迎えた彼女にフォーカス。これまで同連載に何度も登場してきた存在だけに、グラビアンたちはどんな反応を示すのでしょうか。はグラビアへの思いや現在の心境にも触れられている。（撮影／佐藤裕之 スタイリング／伊井田礼子 ヘアメイク／花房みなみ）



同号では、森脇梨々夏さんが「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場。ミスSPA!2025グランプリの三木優彩さん、zankaのMiinaさんも誌面を彩っています。



天木さんはSNSで「最後の週刊spa! グラビアン魂 発売です」「出版社さんから あまぽち2.0も大ヒットの連絡が 届きました！ ラスト写真集。 ぜひお見逃しなく」などと投稿。撮影時の画像や写真集の表紙を公開しています。



【天木じゅんさんプロフィール】

あまきじゅん 30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動中。3月に今夏でグラドルとしての活動を卒業することを発表。6月7日（日）に東京・Studio Bootyにてイベントを開催予定。写真集『あまぽち』（小学館）が発売中。最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）