濱田龍臣、TTFCイベントに“ジーッとして”いられず登場 鈴木福がツッコミ「東映だから！」 うっかり変身して苦笑い
俳優の鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈、宮澤佑、坂本浩一監督が28日、都内で行われた東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念企画『フォルティクス配信！推しを継ぐもの』（6月7日配信開始予定）の最速上映会に登壇した。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。冒頭のあいさつで濱田は「本日は“ドーにもジーッとしている”ことができずに来ました」と光の国を想起させるあいさつで会場を笑わせ、鈴木は「すみません。東映なんで！」とツッコミを入れられていた。
特撮ファンが喜ぶ要素がてんこ盛りの本作について濱田は「1度で何度味がするんだろう、と。ひつまぶしより味がするのにびっくりしました。最高でした。お話をいただけてうれしかったですし、実家のような安心感のある坂本組でした」と笑顔を見せた。イベントでは、鈴木＆濱田＆武田で“配信ポーズ”を披露することに。3人で息をそろえてポーズをしたが、濱田が“変身”と言ってしまうハプニングが。会場は爆笑で、坂本監督からもリテイクがかけられ、今度は「配信！」とそろえて言っていた。
イベントでは、MindaRyn（オープニング主題歌「Backlit world」担当）、奥井雅美×田中有紀（エンディング主題歌「Trinity Force」担当）のミニライブも実施された。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。
【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場
この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。冒頭のあいさつで濱田は「本日は“ドーにもジーッとしている”ことができずに来ました」と光の国を想起させるあいさつで会場を笑わせ、鈴木は「すみません。東映なんで！」とツッコミを入れられていた。
イベントでは、MindaRyn（オープニング主題歌「Backlit world」担当）、奥井雅美×田中有紀（エンディング主題歌「Trinity Force」担当）のミニライブも実施された。
■あらすじ
「TTFC」。それは特撮ファンのための動画配信アプリ。
そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。
冴えない制作会社SLOPPY DOGSに勤める本条津吉（ほんじょう・つよし）と早田直斗（そうだ・なおと）は、このフォルティクスの大ファン。仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽（うみしろ・こはる）に叱られてばかり。
ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう！
そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス？「次のヒーローは君たちだ！」。
え、これってどういうコト？
津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか？
叫べ「配信！」
君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする…。