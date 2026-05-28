プロ野球・ヤクルトは28日、オリックスや西武でプレーしたレアンドロ・セデーニョ選手を獲得したことを発表しました。

セデーニョ選手は23年にオリックスに加入。初年度は57試合に出場し、9本塁打を含む打率.244をマークします。2年目には98試合に出場し、15本塁打含む打率.260とブレイク。翌年からはプレーの場を西武に移すも、1軍定着とはなりませんでした。今季からはサンディエゴ・パドレス傘下のサンアントニオ・ミッションズでプレー。この発表により、ヤクルトでのNPB復帰が明らかとなりました。

セデーニョ選手はあわせてコメントを発表。「東京ヤクルトスワローズの一員になれたことを、心から嬉しく、光栄に思います。 この素晴らしいチームの代表として、グラウンドで持てる力の全てを出し切り、皆様と共に忘れられない瞬間を創り上げていきたいと思っています。 球場で皆様にお会いし、スワローズの熱気を感じるのが待ちきれません。 共に戦い、最高のシーズンにしましょう！ゴー！スワローズ！」と寄せています。背番号は「98」となります。