◇交流戦 巨人4ー8ソフトバンク（2026年5月28日 東京D）

巨人はソフトバンクに敗戦。先発の田中将大投手（37）は5回3失点と粘投も今季4勝目を逃した。橋上秀樹監督代行（60）が試合後に右腕の投球について言及した。

田中将は2回に1点を先制されたものの、粘りのピッチング。4回には2死から適時打と押し出し四球で2点を失ったが、満塁で栗原を一ゴロに仕留めて踏みとどまった。5回3失点で今季4勝目の権利を持って降板したが、2番手・赤星が逆転されるなど救援陣が踏ん張れなかった。

指揮官は「非常に丁寧に放ってましたし、立ち上がりちょっと球はばらつきましたけども、向こうもちょっと対応には苦労してたような感じはありました」と右腕のピッチングを称えた。

そのうえで「欲を言えばね、5回になんとかすんなり行けてればっていう感じはします」と振り返ったのは2失点した5回の場面だった。

2死一塁で相手投手のスチュワート・ジュニアに安打を許したことでピンチを招き、その後の失点につながった。

「まあピッチャーでもね、一応バットを振ってる、バット持ってますからねえ。バットに当たれば、（守備が）いないとこに飛ぶとヒットになっちゃうんでね。あそこはちょっともったいなかったかなっていうところがありましたけどね」と残念がった。