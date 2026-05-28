◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）

オリックスが開幕６連勝した１７年以来、９年ぶりの交流戦３連勝スタートを逃した。パ首位の西武とも１ゲーム差。試合後の岸田護監督は「切り替えて、はい。やっていきます」とすぐに前を向いた。

先発のエスピノーザが６回を無失点。１点リードの７回に吉田を投入した。右肘トミー・ジョン手術明けで、この日が初の２日連続登板。京田に逆転３ランを浴びた。「もういけるかな、というところでしたけどね」と判断した上で起用。「切り替えてやってもらうしかないんでね」と信頼は変わらなかった。

長いシーズンを見据え、リリーフ陣をうまく運用している段階。この日は椋木をベンチ入りメンバーから外した。吉田は１１試合目の登板。２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）は１回を３者連続三振と好救援していた。

厚沢投手コーチは「１０試合、いい形で投げられていた。正解はないと思いますけど、区切りとして『１０』というふうに見ていました」と連続登板の目安を設けていたことを説明。「もちろんです」と今後も勝ち試合を軸に任せるつもりだ。