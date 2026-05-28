　日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（4月）、PCE価格指数（4月）、新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）、耐久財受注（速報値）（4月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

個人所得・支出（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.6%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.9%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（4月）21:30
予想　0.6%　前回　0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想　3.9%　前回　3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.3%　前回　3.2%（コアPCE価格指数・前年比)

新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30
予想　21.4万件　前回　20.9万件（新規失業保険申請件数)
予想　N/A　前回　178.2万件（継続受給者数)

耐久財受注（速報値）（4月）21:30
予想　3.0%　前回　0.8%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　2.1%　前回　2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.7%　前回　1.6%（個人消費・前期比年率)
予想　3.6%　前回　3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　4.3%　前回　4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)