まもなく米ＰＣＥ価格指数、実質ＧＤＰ改定値などの発表
日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（4月）、PCE価格指数（4月）、新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）、耐久財受注（速報値）（4月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
個人所得・支出（4月）21:30
予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30
予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
予想 N/A 前回 178.2万件（継続受給者数)
耐久財受注（速報値）（4月）21:30
予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（4月）21:30
予想 0.4% 前回 0.6%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.9%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.5%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.2%（コアPCE価格指数・前年比)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）21:30
予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
予想 N/A 前回 178.2万件（継続受給者数)
耐久財受注（速報値）（4月）21:30
予想 3.0% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.1% 前回 2.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.7% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.3% 前回 4.3%（コアPCE価格指数・前期比年率)