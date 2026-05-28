◇交流戦 オリックス1-3DeNA（2026年5月28日 横浜スタジアム）

オリックス・吉田は思わず唇をかんだ。1点リードの7回から登板も、1死一、二塁で代打・京田にフルカウントからスライダーを拾い上げられ、右翼への逆転3ランを献上。カナリオに決勝2ランを浴びた今月24日の西武戦に続いて、今季2敗目を喫した。

「打たれているのも変化球ばかりで、この前の試合（24日の西武戦）と同じようなミスをしている気がするので…」

前日は1点リードの6回に登板し、3者連続奪三振。この日が右肘のトミー・ジョン手術から復帰後、1軍では初めて2日連続での登板だった。悔やまれるのは先頭・石上との対戦。前日は直球を決め球に3球三振を奪った打者に対し、この日も2球で追い込みながらも3球目のフォークが高く浮き、左中間への二塁打を浴びた。

「同じように追い込んでいたので。フォークは良い選択だなと思って、ちゃんとたたきつける感じでいきましたけど、その投げミスが全てだったと思います」

前日が今季10試合目の登板。初の連投に関しては「行かなかっただけで、（肩を）作っている日はいっぱいありますし。そこに関してはびっくりすることもなく」と言い訳にしなかった。「もう少し、真っすぐに自信を持っていいとも思うし。選択肢が増えている分、自分でも曖昧なまま投げているような感じもする。ちょっと難しく考えているような気もするので、頭の整理はしたいです」。岸田監督も「（連投は）もういけるかな、というところでしたけどね。次に切り替えてやってもらうしかないんで」と次戦での雪辱を期していた。