長岡市に住む80代男性をだまし、お金を受け取ろうとした詐欺未遂の疑いで、中国籍の23歳の男が逮捕されました。



詐欺未遂（ニセ警察官詐欺）の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の中国籍の男(23)です。



警察によりますと、男はほかの者と共謀し、5月10日から13日までの間、共謀者らが長岡市に住む80代男性の自宅に複数回にわたり電話をかけ、警察官や検察官などを装い、「逮捕した男があなたに数百万円を報酬として渡したと言っている」「お札の番号を調べるために350万円を下してきてください」などと言い、80代の男性にお金を下し、お金を用意するよう命令した疑いが持たれています。





その後、80代男性は、知人や警察に相談し詐欺だと気づき、相談を受けた警察が男性の自宅付近を警戒していました。男性の自宅付近では「住宅街でうろついている男がいる」と近所の住民から通報があり、警察が男に職務質問をしたところ、不法残留の疑いが分かり、5月13日に男を逮捕していました。その後の捜査で、中国籍の男が詐欺未遂の疑いが分かり、警察は男を28日再逮捕しました。中国籍の男は、当時80代男性の自宅付近でうろついており、特殊詐欺の受け子もしくは現場の下見役とみられています。警察の調べに対して、男は「全く身に覚えがない」と容疑を否認しています。