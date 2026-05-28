JRA騎手の武豊（57）は5月25日に自身のInstagramを更新し、東京競馬場で行われたオークスを振り返った。投稿では、アランカールとともに挑んだレースは悔しさの残る結果だったとしながらも、同じ舞台で勝利をつかんだ今村聖奈（22）への思いも記し、若い世代の活躍から刺激を受けていることをつづっている。

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公開された写真では、緑を基調とした勝負服の武が、アランカールに騎乗して芝コースを駆け抜けている。雨模様を思わせる落ち着いた空の下、前を見据えて手綱を取る姿が印象的で、レースへ向かう緊張感と真剣さが伝わる1枚となっている。投稿では「アランカールとともに挑んだレースは、もちろん悔しさの残る結果でした」「競馬って本当にたくさんの夢と情熱でできているんだなと感じます」とつづり、悔しさをにじませながらも若い世代の躍動に刺激を受けた思いを明かした。

【画像】アランカールに騎乗する武（画像は武豊公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「武さんアランカールかっこよかったです。労りながら諦めない姿にいつも勇気をもらっています」「オークスは悔しい思いですが、丹沢ステークスの勝利に感無量でいます。ありがとうございます」「これだから競馬は面白いって思えた鳥肌立ったレースでした」「武さんの悔しさを察しますが、聖奈さんへの優しい心遣いに脱帽ですね」といった声が寄せられている。