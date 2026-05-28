兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者の実家の家宅捜索で、凶器とみられる刃物が見つからなかったことが新たにわかりました。

■不審に思った住民がスマホで撮影…河川敷に？

白いタオルを首に巻き、黒縁の眼鏡と口もとには白いマスク。緑っぽい色の長袖の上着に、白い縦線が入ったズボンを身に着け椅子に座る男。

殺人の疑いで全国に指名手配されている、住所・職業不詳、大山賢二容疑者（42）です。

事件が発覚した翌日の今月20日の午後4時ごろ、事件現場から南へおよそ2キロ離れた場所で、不審に思った住民によってスマートフォンで撮影されました。

画像の特徴などから、たつの市内を流れる揖保川にかかる橋の下とみられます。

河川敷には、大山容疑者が座っていた椅子と特徴のよく似た黒い椅子が残されていました。

■たつの市内の複数の駅の防カメに大山容疑者か

兵庫県たつの市の住宅で、母親の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害されたとみられるのは、今月13日ごろ。

記者

「現場検証が終わって一夜明け、親子2人の自宅の目の前まで近づけるようになりました。入り口の前には、血痕でしょうか。オレンジ色のしみのようなものが確認できます」

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新たに入手した防犯カメラの映像には、今月14日の午後、事件現場の最寄り駅であるJR播磨新宮駅の前を、周囲を見ながら歩く大山容疑者とみられる人物の姿がありました。

さらにJR本竜野駅など、たつの市内の複数の駅の防犯カメラに映っていたことがわかっています。

■近隣住民「玄関先に男の人が…」と娘から連絡

今月16日には、現場からおよそ30キロ離れた高砂市内で警察官と接触。

17日未明には、警察官によって実家近くまで送り届けられています。その後、大山容疑者とみられる人物を近所の住民が目撃していました。

近隣住民

「（今月17日の午前）4時20分すぎくらいに娘から連絡が入って『玄関先に男の人が座ってて気持ちが悪いから家に入れない』と」

午前5時ごろ、ふらふらと歩いて家の敷地から出ていったということです。

■所持金は約550円…周辺の空き家に潜伏の可能性も

今月17日に撮影された映像では、黒い長袖の上着に白いTシャツを着ていた大山容疑者。事件発覚の翌日に撮影されている画像とは、服装が一部異なっています。

大山容疑者は、少なくとも2回着替えて逃走しているとみられます。

警察は27日までに、田中さんの住宅の隣にある大山容疑者の実家で現場検証と家宅捜索を行いましたが、凶器とみられる刃物は見つからなかったということです。

所持金もわずか550円ほどと少ないことなどから、周辺の空き家に潜伏している可能性もあるとみられる大山容疑者。警察は情報提供を呼びかけ、行方を追っています。