レースクイーンとして活動するモデルの愛染(あいぜん)のえるが、26日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。



【写真】チャームポイントはおへそ！スレンダー&マシュマロが圧巻です

愛染はイベントコンパニオンやコスプレイヤーとして活動し、2024年にレースクイーンとしてデビュー。今期も「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍している。



同号では初めてのグラビア撮影に挑戦。「チャームポイントはおへそ」との本人のコメント通り、スレンダーな体格が際立つショットを披露している。誌面インタビューでは「仕事帰りにメガハイボールがあるお店に一人で行って、サクッと2杯飲んで帰る」と、プライベートの一面も語っている。



自身のインスタグラムでは「いつもの私とはガラッと雰囲気が違う、普段は見せない大人な一面がたっぷり詰まっています」と見所をアピール。大胆オフショットも投稿している。



同号の表紙と巻頭グラビアは沢口愛華が飾っている。愛染の他にも、天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、星野琴、八木仁愛がまぶしい姿を披露している。



（よろず～ニュース編集部）